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نائب وزير التعليم للجامعات يفتتح مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول

نائب وزير التعليم للجامعات يفتتح مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول

منوعات

نائب وزير التعليم للجامعات يفتتح مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول

نائب وزير التعليم للجامعات يفتتح مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول
https://almnatiq.net/?p=1080037
المناطق _ متابعات

افتتح نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري يوم أمس الإثنين فعاليات مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول “نسخة الديو دراما”، كما افتتح معرض منجزات جامعة جازان للبحث والابتكار وريادة الأعمال بالمجمع الأكاديمي، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

 

وأشاد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، بتنظيم جامعة جازان فعاليات المهرجان للخروج بشراكات إستراتيجية متكاملة، والإفادة من فرص التعارف والتواصل والتعاون بين طلاب جامعات المملكة وإدارات الأندية الطلابية، بما ينمّي الجوانب الفكرية والفنية لأبنائنا، ويطوّر مواهبهم.

 

وأكَّد أن المسرح الجامعي يحمل أبعادًا تربوية وتعليمية ويسهم في تعزيز الجوانب المعرفية والمهارية للـطلبة، ويثري الحراك الثقافي في المملكة، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 بتقديم المسرحيات الطلابية الهادفة، وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة في التمثيل والإخراج المسرحي، ومختلف الفنون المسرحية والإسهام في تطوير المسرح الوطني، ورفع مستوى الوعي والثقافة لدى المجتمع.

وأشار رئيس جامعة جازان المشرف العام على المهرجان، إلى فخر جامعة جازان بإنسانها ومجتمعها الشغوف بالإبداع والثقافة، واعتزازها باستضافتها وتنظيمها مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول، الذي ينطلق في منطقة جازان الملهمة والزاخرة بالمبدعين والمثقفين، مقدمًا شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه المواهب الطلابية المبدعة التي تُعد من أهم مكونات رأسمال الثقافة في وطننا الذي يحظى فيه المبدعون بالاهتمام والعناية والدعم من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، بأنه ليس من قبيل المصادفة أن تبادر جامعة جازان إلى استضافة الدورة الأولى لمهرجان مسرح الجامعات السعودية، فهي الجامعة النابهة التي حققت منذ سنوات إنشائها الأولى مكانة أكاديمية مرموقة جعلتها مصدر فخر وطني كبير، مشيرًا إلى أن الوعي الشامل بالدور التنويري لمؤسسات التعليم العالي الذي أثمر عن إطلاق هذا المهرجان لا يمكن أن يأتي في وقت أفضل من هذا الزمن الذي تشهد فيه بلادنا زخمًا ثريًا في الحراك الثقافي الذي أطرت انطلاقته رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية التي وضعت الثقافة بجميع قطاعاتها في مقدمة عناصر جودة الحياة، وأحد أهم عناصر التنمية والتحول الوطني الشامل.

 

عقب ذلك كرّمت جامعة جازان عبدالله باحطاب لجهوده في المسرح الجامعي، وكذلك ياسر مدخلي لثراء وتميُّز تجربته المسرحية، كما كُرِّمَت الجهات المشاركة.

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