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للعلاج من العقم.. مواطن يهدي طليقته نصف مليون ريال رغم انفصالهما

للعلاج من العقم.. مواطن يهدي طليقته نصف مليون ريال رغم انفصالهما
https://almnatiq.net/?p=1080040
المناطق _ متابعات

حرص مواطن على إهداء طليقته مبلغ نصف مليون ريال بعد انفصالهما؛ لكي تتمكن من علاج نفسها من العقم.

وأثار هذا التصرف جدلًا بين مذيعات برنامج «سيدتي»، المذاع على قناة روتانا خليجية؛ حيث رأت مقدمة البرنامج مها منصور أن تصرف الرجل نبيل، لكونه أعطى طليقته أموالًا لكي يعالجها.

ورأت زميلتها «أودي الزين» أنه كان من الأفضل على الرجل أن يعطيها الأموال لكي يعالجها قبل أن يقوم بإجراء الطلاق.

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