احدث الأخبار

أسعار الذهب تواصل الهبوط في السعودية بتعاملات صباح الثلاثاء
أبرز المواد
 تقرير يكشف تداعيات “كارثة كورونا” على التعليم
أبرز المواد
 «تسونامي غبار» يجتاح مدينة أمريكية ويغطي ناطحات السحاب والجبال
أبرز المواد
 حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتخطى 266.5 مليون.. وإجمالي اللقاحات يتجاوز 8.2 مليار
أبرز المواد
 تمديد إجازات الزواج والأمومة.. الصين تدعم الإنجاب بإجراءات جديدة
أبرز المواد
 شاهد || بعد رصد دقيق.. لقطات حية للقضاء على مجموعة كاملة من مليشيا الحوثي
أبرز المواد
 أكثر من 500 مادة إعلامية لديوان المظالم في مبادرة لنشر الوعي القضائي
أبرز المواد
 صحة الطائف تُنفذ 9844 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 جمعية تيسير تختتم مؤتمرها العربي لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي وزير الدولة للشؤون المالية والمحافظ المناوب للبنك عن الإمارات
أبرز المواد
 راموس وسان جرمان.. ظهور وحيد وغياب يثير الجدل
أبرز المواد
 «الصحة العالمية» تطلق تحذيرًا جديدًا بشأن علاج مرضى كورونا ببلازما الدم
أبرز المواد
أسعار الذهب تواصل الهبوط في السعودية بتعاملات صباح الثلاثاء

أسعار الذهب تواصل الهبوط في السعودية بتعاملات صباح الثلاثاء

أبرز المواد
تقرير يكشف تداعيات “كارثة كورونا” على التعليم

تقرير يكشف تداعيات “كارثة كورونا” على التعليم

أبرز المواد
«تسونامي غبار» يجتاح مدينة أمريكية ويغطي ناطحات السحاب والجبال

«تسونامي غبار» يجتاح مدينة أمريكية ويغطي ناطحات السحاب والجبال

أبرز المواد
حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتخطى 266.5 مليون.. وإجمالي اللقاحات يتجاوز 8.2 مليار

حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتخطى 266.5 مليون.. وإجمالي اللقاحات يتجاوز 8.2 مليار

أبرز المواد

جمعية تيسير تختتم مؤتمرها العربي لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة

جمعية تيسير تختتم مؤتمرها العربي لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة
https://almnatiq.net/?p=1080062

المناطق_متابعات

اختتمت جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج مساء أمس الإثنين مؤتمرها العربي الافتراضي لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقيم خلال الفترة من 5 – 6 ديسمبر برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز (أمير منطقة الرياض) حيث تناول المؤتمر عدة محاور متعلقة بزواج هذه الفئة من الجوانب القانونية والتشريعية والتأهيلية والاجتماعية والإعلام كما ركز المؤتمر على التجارب المجتمعية في هذا الشأن.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمين العام للمؤتمر أ. سلمان بن ظافر الشهري وأضاف أن المؤتمر جاء في ست جلسات تناولت من خلالها عشرون متحدثاً وأوراق عمل بلغت إحدى عشر ورقة علمية بالإضافة إلى ثمان تجارب مجتمعية منها ثلاث تجارب لجمعيات خيرية وأعرب الشهري عن خالص شكره وتقديره لراعي هذا المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض كما شكر كافة المشاركين الذين أثروا المؤتمر بأوراق عملهم القيمة وبتجاربهم الثرية، كما وجه شكره لكافة رؤساء اللجان العاملة بالمؤتمر وأعضائها على ما بذلوه في سبيل إقامة المؤتمر وإنجاحه.

 

روابط ذات صلة

الأردن تدين بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الرياض بصاروخ باليستي

الأردن تدين بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الرياض بصاروخ باليستي
الخارجية الأمريكية تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية

الخارجية الأمريكية تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية
البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مدينتي الرياض وخميس مشيط بالصواريخ الباليستية

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مدينتي الرياض وخميس مشيط بالصواريخ الباليستية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements