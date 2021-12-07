جمعية تيسير تختتم مؤتمرها العربي لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة

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اختتمت جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج مساء أمس الإثنين مؤتمرها العربي الافتراضي لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقيم خلال الفترة من 5 – 6 ديسمبر برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز (أمير منطقة الرياض) حيث تناول المؤتمر عدة محاور متعلقة بزواج هذه الفئة من الجوانب القانونية والتشريعية والتأهيلية والاجتماعية والإعلام كما ركز المؤتمر على التجارب المجتمعية في هذا الشأن.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمين العام للمؤتمر أ. سلمان بن ظافر الشهري وأضاف أن المؤتمر جاء في ست جلسات تناولت من خلالها عشرون متحدثاً وأوراق عمل بلغت إحدى عشر ورقة علمية بالإضافة إلى ثمان تجارب مجتمعية منها ثلاث تجارب لجمعيات خيرية وأعرب الشهري عن خالص شكره وتقديره لراعي هذا المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض كما شكر كافة المشاركين الذين أثروا المؤتمر بأوراق عملهم القيمة وبتجاربهم الثرية، كما وجه شكره لكافة رؤساء اللجان العاملة بالمؤتمر وأعضائها على ما بذلوه في سبيل إقامة المؤتمر وإنجاحه.