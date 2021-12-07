صحة الطائف تُنفذ 9844 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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نفّذت صحة الطائف 9844 جولة رقابية على الصيدليات والمجمعات الطبية الخاصة؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.