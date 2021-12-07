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تمديد إجازات الزواج والأمومة.. الصين تدعم الإنجاب بإجراءات جديدة

تمديد إجازات الزواج والأمومة.. الصين تدعم الإنجاب بإجراءات جديدة
https://almnatiq.net/?p=1080079
المناطق _ وكالات

أكملت أكثر من 20 منطقة في الصين تعديلات على لوائح الولادة المحلية، منذ أن أقرت البلاد تعديلا على قانون السكان في أغسطس/ آب الماضي.

 

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد اتخذت المناطق، ومن بينها بكين وسيتشوان وجيانجشي، تدابير داعمة تسلط الضوء على زيادة الإجازات للأزواج، مثل تقديم إجازة الأبوة، وتمديد إجازة الأمومة وإجازة الزواج.

 

وقال يانج ون تشوانج المسؤول بلجنة الصحة الوطنية :”يجب على الحكومة أن تلعب دورا قياديا في تقاسم تكاليف الإنجاب”، داعيا إلى مزيد من الإجراءات الداعمة في خدمات الحضانة ودعم الإنجاب وتخفيض الضرائب.

 

ويسمح تعديل قانون السكان وتنظيم الأسرة للأزواج بإنجاب 3 أطفال، وينص على تدابير داعمة، كما يلغي الإجراءات التقييدية ذات الصلة.

 

وكان مكتب الإحصاء الصيني أفاد في نوفمبر/ تشرين الثاني بأن معدل المواليد الجدد في الصين انخفض لأدنى مستوى منذ أكثر من 4 عقود.

 

وأوضح أن معدل المواليد تراجع بنسبة 18% خلال عام 2020 ليصل إلى 12 مليون مولود، وأرجع خبراء التراجع إلى جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الإسكان والتعليم والصحة في الصين، بالإضافة إلى تراجع الرغبة في الزواج.

 

وبسبب انخفاض المواليد وثبات عدد الوفيات، تتجه الصين إلى عدم تسجيل نمو في عدد السكان، وفقا للخبراء، وهو من المتوقع أن ينكمش بصورة أكبر خلال الأعوام المقبلة.

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