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حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتخطى 266.5 مليون.. وإجمالي اللقاحات يتجاوز 8.2 مليار

حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتخطى 266.5 مليون.. وإجمالي اللقاحات يتجاوز 8.2 مليار

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حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتخطى 266.5 مليون.. وإجمالي اللقاحات يتجاوز 8.2 مليار

حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتخطى 266.5 مليون.. وإجمالي اللقاحات يتجاوز 8.2 مليار
https://almnatiq.net/?p=1080082
المناطق _ وكالات

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 5ر266 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 22ر8 مليار جرعة.

 

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 266 مليونًا و449 ألف حالة.

 

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و262 ألفًا. وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 8 مليارات و220 مليون جرعة.

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