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«تسونامي غبار» يجتاح مدينة أمريكية ويغطي ناطحات السحاب والجبال

«تسونامي غبار» يجتاح مدينة أمريكية ويغطي ناطحات السحاب والجبال
https://almnatiq.net/?p=1080085
المناطق _ وكالات

اجتاحت عاصفة ترابية مدينة «دنفر» بولاية كولورادو الأمريكية غطت خلال دقائق معدودة ناطحات السحاب في المدينة والجبال المحيط بها.

 

وسجلت كاميرات المراقبة لقطات احتياج الغبار للمنطقة التي ظهرت كـ«تسونامي» من شدة سرعتها.

وذكر مطار دنفر الدولي أن سرعة الرياح بلغت نحو 74 كيلومترًا في الساعة عند الساعة 3 من عصر ذلك اليوم، بينما كانت سرعتها نحو 135 كيلومترا قبيل العاصفة.

ومن جانبها، رصدت عالمة الأرصاد الجوية في دنفر، ستايسي دونالدسون، انخفاضًا كبيرًا في حرارة الطقس، فقد انخفضت من 15 درجة مئوية إلى 4 درجات فقط خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 3 ساعات.

ويُصنف ما حدث في دنفر أيضًا بأنها «جدار الغبار»، الذي تعرّفه الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية بأنها كتلة من الغبار يصل ارتفاعها إلى أكثر من 1500 متر، وتتسبب بها رياح قوية وتتبعها رياح سريعة وانخفاض في الرؤية.

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