أسعار الذهب تواصل الهبوط في السعودية بتعاملات صباح الثلاثاء

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تراجعت أسعار الذهب اليوم في السوق السعودية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بالتوازي مع انخفاض المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، إلى نحو 214.49 ريال (57.17 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) نحو 187.68 ريال (50.03 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18، إلى نحو 160.87 ريال (42.88 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.12 ريال (33.35 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السوق السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، نحو 6671 ريالًا (1778 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1501 ريال (400.23 دولار).

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء؛ حيث ركز المستثمرون على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تم تداول الذهب الفوري عند 1777.45 دولار للأوقية، بانخفاض 0.20 في المائة عند الساعة 05.15 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في Oanda، إن أسعار المعدن الثمين تكافح مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة؛ حيث تشير البيانات المبكرة إلى أن حالات أوميكرون لا تزال معتدلة، وفقًا لرويترز.

وأضاف: لم يكن الذهب قادرًا على حشد قدر كبير من الارتفاع بعد أن خفضت الصين نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي مع استمرار سوق العقارات المحملة بالديون في دوامة الهبوط.

وأكد أن الذهب سيواجه اختباره الحقيقي في وقت لاحق من هذا الأسبوع عندما يمكن لتقرير التضخم الساخن أن يختم الصفقة بتدقيق أسرع بقوة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقال: استعادت عوائد سندات الخزانة زخمها مرة أخرى مع تزايد التفاؤل بأن متغير أوميكرون لن يؤدي إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق؛ حيث تشير البيانات المبكرة إلى أن الحالات لا تزال معتدلة.. قد يتماسك الذهب بين نطاق التداول 1750 دولارًا و1800 دولار.