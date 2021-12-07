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مع تراجع “مخاوف أوميكرون”.. النفط يصعد

مع تراجع “مخاوف أوميكرون”.. النفط يصعد
https://almnatiq.net/?p=1080109
المناطق _ وكالات

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد أن زادت 5 بالمئة في الجلسة السابقة مع تراجع المخاوف من أثر سلالة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي، في حين تعثرت المحادثات النووية مع إيران، مما يعطل عودة إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 73.68 دولار للبرميل عند الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 70.23 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 4.9 في الجلسة السابقة.

وكانت أسعار النفط قد هبطت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد أوميكرون مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.

 

لكن مسؤولة صحة بجنوب إفريقيا ذكرت في مطلع الأسبوع أن حالات الإصابة بأوميكرون هناك معتدلة كما قال أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية  في الولايات المتحدة “لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة” في الأعراض حتى الآن.

وفي إشارة أخرى على الثقة في قوة الطلب على النفط، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي، الأحد.

وجاء ذلك بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، على الاستمرار في زيادة الامدادات 400 ألف برميل يوميا في يناير على الرغم من السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي.

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