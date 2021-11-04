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شؤون الحرمين تفعل مبادرة همم لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة

شؤون الحرمين تفعل مبادرة همم لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة
https://almnatiq.net/?p=1080114
المناطق _واس

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أمس مبادرة “همم” لاستقبال ذوي الإعاقة وذلك ضمن مبادرتها الرئيسية “اجتماعي”.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي أن المبادرة تهدف  إلى استقبال ذوي الإعاقة والاهتمام والعناية بهم وتقديم كل‫ احتياجاتهم خلال زياتهم إلى المسجد الحرام، مؤكداً حرص  الرئاسة على  الاهتمام بخدمة جميع فئات المجتمع وتقديم كافة الخدمات لهم .

وأفاد أن المبادرة بدأت باستقبال 15 قاصداً من الأشخاص ذوي الإعاقة وتم الاحتفاء بهم واجتماعهم مع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس عبر البث الافتراضي ووجه بالاهتمام بهذه الفئة الغالية.

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