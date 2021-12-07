احدث الأخبار

أمانة الشرقية تستعد لدخول «غينيس» بلقطة جوية من موقع «السعودية الخضراء»
أبرز المواد
 احذر نسيان شرب كمية كافية من الماء في الشتاء
منوعات
 سمو أمير منطقة الجوف يبحث تذليل معوقات حملة معالجة التشوه البصري
أبرز المواد
 عبدالله بن زايد يحضر منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1
أبرز المواد
 ولي العهد وسلطان عُمان يفتتحان منفذ الربع الخالي بين البلدين اليوم
أهم الاخبار
 تبادل خبرات وفرص استثمارية مشتركة.. نقلة نوعية في التعاون بين المملكة وعُمان بقطاعي النقل والاتصالات
أبرز المواد
 “الخطوط السعودية” تسجّل رقماً قياسياً لعدد الرحلات اليومية بأكثر من (500) رحلة في يوم واحد
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تفعل مبادرة همم لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 مع تراجع “مخاوف أوميكرون”.. النفط يصعد
أبرز المواد
 وزير الخارجية التركي يزور المملكة الأسبوع المقبل
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
أبرز المواد
 جامعة نجران تُطلق حملة “تعزيز قيم النزاهة”
أبرز المواد
أمانة الشرقية تستعد لدخول «غينيس» بلقطة جوية من موقع «السعودية الخضراء»

أمانة الشرقية تستعد لدخول «غينيس» بلقطة جوية من موقع «السعودية الخضراء»

أبرز المواد
احذر نسيان شرب كمية كافية من الماء في الشتاء

احذر نسيان شرب كمية كافية من الماء في الشتاء

منوعات
سمو أمير منطقة الجوف يبحث تذليل معوقات حملة معالجة التشوه البصري

سمو أمير منطقة الجوف يبحث تذليل معوقات حملة معالجة التشوه البصري

أبرز المواد
عبدالله بن زايد يحضر منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1

عبدالله بن زايد يحضر منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1

أبرز المواد

“الخطوط السعودية” تسجّل رقماً قياسياً لعدد الرحلات اليومية بأكثر من (500) رحلة في يوم واحد

“الخطوط السعودية” تسجّل رقماً قياسياً لعدد الرحلات اليومية بأكثر من (500) رحلة في يوم واحد
https://almnatiq.net/?p=1080117
المناطق _واس

سجّلت الخطوط السعودية رقماً قياسياً جديداً في عدد الرحلات اليومية منذ بدء الجائحة، حيث جرى يوم الجمعة 3 ديسمبر 2021م الوصول لحاجز (500) رحلة، فيما سيّرت يوم السبت 4 ديسمبر (507) رحلات، ويأتي ذلك في ذروة الحركة التشغيلية هذه الأيام التي تجمع بين انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، إلى جانب الحراك الكبير في عدد من مدن المملكة والمتمثل في إقامة العديد من الفعاليات والمناسبات العالمية.

واستحوذت محطات الخطوط السعودية الرئيسية على النصاب الأكبر للرحلات خلال يوم السبت، حيث تصدرت الرحلات بمحطتي جدة والرياض القائمة بـ(128) رحلة لكلٍ منهما، تلا ذلك محطة الدمام بـ(30) رحلة، ثم محطة المدينة المنورة بـ (14) رحلة، وتصل وجهات الناقل الوطني حالياً إلى (27) محطة داخلية و (49) محطة دولية بإجمالي (76) محطة، وباستمرار المؤشرات الإيجابية لعودة قطاع الطيران لمرحلة ما قبل الجائحة، سيعود التشغيل لكافة المحطات بمشيئة الله والتي تتجاوز (100) وجهة حول العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي أن رحلة التعافي من آثار الجائحة تواصل صعودها، ففي الفترة الماضية واصلنا تقديم أحدث الخدمات والمنتجات التي تتواكب مع تطلعات الضيوف، وكذلك جرى توقيع اتفاقيات لتحسين تجربة سفر الضيوف في معرض دبي الدولي للطيران، واليوم نعتز بتقرير الأداء التشغيلي الذي يعتبر مؤشراً مهماً يؤكد أن الناقل الوطني يسير بخطى ثابتة واضحة المعالم.

وأكد أن جدولة وإدارة وتشغيل هذا العدد الكبير من الرحلات خلال هذه الفترة يقف خلفها كوادر من مختلف القطاعات وأنظمة آلية في غاية الدقة جرى اعتمادها لتسهم في هذه الانسيابية، مشيراً إلى أن هذه النجاحات في طريق التألق هي بمثابة الحافز لمواصلة تطوير وتنمية الأداء التشغيلي وزيادة الرحلات والسعة المقعدية مع توالي وصول الطائرات الجديدة.

روابط ذات صلة

ولي العهد وسلطان عُمان يفتتحان منفذ الربع الخالي بين البلدين اليوم

ولي العهد وسلطان عُمان يفتتحان منفذ الربع الخالي بين البلدين اليوم
وزير الخارجية التركي يزور المملكة الأسبوع المقبل

وزير الخارجية التركي يزور المملكة الأسبوع المقبل
التحالف: الميليشيات تستغل منشآت مدنية ذات حصانة بعملياتها لاستهداف المدنيين

التحالف: الميليشيات تستغل منشآت مدنية ذات حصانة بعملياتها لاستهداف المدنيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements