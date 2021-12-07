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ولي العهد وسلطان عُمان يفتتحان منفذ الربع الخالي بين البلدين اليوم

ولي العهد وسلطان عُمان يفتتحان منفذ الربع الخالي بين البلدين اليوم
https://almnatiq.net/?p=1080123
المناطق _ متابعات

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، منفذ الربع الخالي، أحد أضخم مشاريع الطرق بالمنطقة.

ويأتي ذلك عقب حفل استقبال كبير يتم تنظيمه، اليوم الثلاثاء، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كان السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، استقبل ولى العهد، عند سُلّم الطائرة لدى وصوله المطار السُّلطاني الخاص، أمس الإثنين.

ورحب السلطان بولي العهد، متمنيًا له ولوفده الرسمي والمرافق طِيب الإقامة في بلدهم الشقيق، التي ستستغرق يومين.

عقب ذلك توجّه السلطان والأمير إلى ضيافة قصر العلم العامر مرورًا بين صفين من الحرس السلطاني العماني.

منفذ الربع الخالي

يعد منفذ الربع الخالي، المنفذ الحدودي الوحيد الرابط بين السعودية وعمان؛ لتصبح السعودية بذلك متصلة بكل دول الخليج عبر منافذ برية.

والمشروع الجديد يبلغ طوله ٦٨٠ كيلومترًا، ويختصر حوالي ٨٠٠ كيلومتر، ليصبح شريانًا تجاريًا وخدميًا يُسهّل مرور الحركة التجارية، وأيضًا مرور قاصدي المملكة من المسافرين والعكس كذلك؛ ما سيرفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

وسيفتح هذا المنفذ الذي تحدت فيه الحكومتان صعوبة التضاريس ووعورة التربة حتى أصبح واقعًا وآفاقًا جديدة لتطوير العلاقات السعودية العمانية.

وسيسهم المنفذ في تحريك اقتصاد البلدين، خاصة أنه يمر بالطرق الداخلية البرية لعمان وصولًا بالميناء لينقل بضائع السعودية وعمان إلى العالم.

 

 

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