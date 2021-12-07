عبدالله بن زايد يحضر منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1

المناطق _ متابعات

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن سعادته باستضافة السعودية سباق «الجائزة الكبرى لسيارات فورمولا-1»، والذي أقيم على حلبة كورنيش جدة.

وأوضح بن زايد، الذي حضر سباق الفورمولا بجدة، لصحيفة البيان الإماراتية، أن استضافة السعودية هذا الحدث تأتي تجسيدًا لمكانتها الرائدة كمركز متكامل لاستضافة الأحداث الكبرى، مبديًا فخره بالمستوى التنظيمي للسباق، مؤكدا أن ذلك يعكس احترافية القائمين على الحدث (وفقًا لوكالة الانباء الألمانية).

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي، أن نجاح السعودية في تنظيم واستضافة أحد سباقات الجائزة الكبرى، يعد نجاحا للإمارات أيضًا، موضحًا أن سباق (فورمولا-1) ليس مجرد حدث رياضي بل هو ملتقى عالمي وجسر للتواصل بين مختلف الثقافات والشعوب.

يشار إلى أن سباق الجائزة الكبرى لسباقات فورمولا-1، أقيم في مدينة جدة، خلال الفترة من 3 – 5 ديسمبر الحالي.