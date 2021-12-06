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سمو أمير منطقة الجوف يبحث تذليل معوقات حملة معالجة التشوه البصري

سمو أمير منطقة الجوف يبحث تذليل معوقات حملة معالجة التشوه البصري
https://almnatiq.net/?p=1080130
المناطق _واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على سير أعمال تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ضمن الحملة المستمرة لمعالجة التشوه البصري.

وبحث سموه أبرز معوقات الحملة وسبل تذليلها، وذلك خلال الاجتماع الخامس لسموه مع لجنة معالجة التشوه البصري، الذي عقده في قاعة الاجتماعات اليوم، مع أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة.

وبحسب العرض الذي قدمه أمين المنطقة خلال الاجتماع تم استقبال 16837 بلاغاً عن التشوه البصري ومعالجة 98% من البلاغات الواردة، وتجاوزت نسبة الرضا 67% ، كما تمت إزالة 7 مبانٍ آيلة للسقوط، إلى جانب تواصل العمل في بقية مسارات الحملة من رفع المخلفات والسيارات التالفة وإصلاح حفر الطرق والأرصفة وغيرها.

كما اطّلع سموه على دراسة أعدتها الأمانة لإطلاق جائزة لتأهيل وتحسين المزارع والحوط بمنطقة الجوف بتوجيهات من سموه بهدف تحسين المشهد الحضري.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والمستشار الخاص لسمو

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