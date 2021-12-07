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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعلن مواعيد مسابقة المزاين

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعلن مواعيد مسابقة المزاين
https://almnatiq.net/?p=1080165
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أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ٢٠٢١، مواعيد أشواط مسابقة المزاين لاختيار أجمل الصقور؛ التي تنطلق من يوم الأحد المقبل حتى الأربعاء، وتنظم في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض).

 

وخصص المهرجان جوائز مالية لأشواط المزاين تبلغ نحو 4.2 ملايين ريال، توزع على سبعة أشواط؛ حيث يحصل صاحب المركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، و200 ألف ريال للمركز الثاني، و100 ألف ريال للمركز الثالث.

 

ويشهد مساء يوم الأحد 12 ديسمبر، إقامة ثلاثة أشواط للفئات حر من حر فرخ، وحر من حر قرناس، وحر فرخ إنتاج محلي، فيما يشهد يوم الاثنين إقامة شوطين؛ الأول للحر قرناس، والثاني للحر أسود أدهم قرناس.

 

ويقام مساء الثلاثاء شوط لفئة جير بيور قرناس، كما يقام شوط أخير يوم الأربعاء لفئة شاهين بحري قرناس.

 

ويتيح المهرجان التسجيل للصقور المشاركة في كل شوط حتى الساعة 10.30 صباحاً للشوط نفسه، وذلك بمقر النادي في ملهم (شمال الرياض).

 

وتنقل فعاليات أشواط مسابقة المزاين عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر عبر حسابات نادي الصقور السعودي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقيّم لجنة التحكيم صقور المسابقة؛ وفقاً لمعايير جمالية دقيقة.

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