احدث الأخبار

رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيسة بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
أبرز المواد
 شاهد|| استقبال حافل لولي العهد في مسقط.. ومباحثات رسمية مع سلطان عمان  
أبرز المواد
 سمو أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية قبرص لدى المملكة
أبرز المواد
 جامعة القصيم ضمن أفضل 10 جهات حكومية في التحوّل الرقمي
أبرز المواد
 سمو أمير الشرقية يستقبل مدير عام سجون المملكة
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنظّم منتدى “رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز النزاهة والشفافية ” بعد غدٍ
أبرز المواد
 تطبيق الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض اعتباراً من الأحد القادم
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعلن مواعيد مسابقة المزاين
أبرز المواد
 بالفيديو..ولي العهد وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثات ثنائية
أبرز المواد
 التواصل الحكومي السعودي يزور نظيره العماني في مسقط
أبرز المواد
 أمانة عسير تطلق “فعالية السعودية الخضراء” بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع
أبرز المواد
 الإمارات: تعديل أيام العطلة الأسبوعية وتوحيد موعد صلاة الجمعة
أبرز المواد
رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيسة بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيسة بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

أبرز المواد
شاهد|| استقبال حافل لولي العهد في مسقط.. ومباحثات رسمية مع سلطان عمان  

شاهد|| استقبال حافل لولي العهد في مسقط.. ومباحثات رسمية مع سلطان عمان  

أبرز المواد
سمو أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية قبرص لدى المملكة

سمو أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية قبرص لدى المملكة

أبرز المواد
جامعة القصيم ضمن أفضل 10 جهات حكومية في التحوّل الرقمي

جامعة القصيم ضمن أفضل 10 جهات حكومية في التحوّل الرقمي

أبرز المواد

سمو أمير الشرقية يستقبل مدير عام سجون المملكة

سمو أمير الشرقية يستقبل مدير عام سجون المملكة
https://almnatiq.net/?p=1080182
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير عام سجون المملكة المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش، الذي قدم لسموه تقريراً عن جهود سجون المنطقة الشرقية والبرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها-، التي تحرص تقديم برامج توجيهية وإرشادية لهم.

 

وأكد سموه ضرورة العناية بالمساجين والاستمرار في البرامج الإصلاحية التي تهدف إلى التهذيب والتطوير وأن يخرج السجين بعد قضاء محكوميته وهو عنصر صالح يخدم وطنه ضمن سياق النظام.

 

من جانبه، أكد اللواء الدويش، حرص الإدارة العامة للسجون على تقديم كل ما له أثر إيجابي على حياة السجين وأسرته بالتعاون مع جميع القطاعات ذات العلاقة وتقديم برامج نوعية ذات أثر ملموس على السجين خلال فترة إيقافه وبعد خروجه بإذن الله وتجعله قادراً على الاندماج في المجتمع.

 

حضر اللقاء مساعد مدير عام السجون للعمليات اللواء خالد البقمي، ومدير الإدارة العامة للإبعاد اللواء عيضة المالكي، ومدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، ومساعد مدير عام السجون للتأهيل والإصلاح العميد خالد الرشيد، والعميد عبدالرحمن العمار، ومساعد مدير عام السجون للشئون الفنية العقيد أحمد العتيبي.

روابط ذات صلة

سمو أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية قبرص لدى المملكة

سمو أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية قبرص لدى المملكة
سمو أمير الشرقية يدشن ملتقى البرامج التأهيلية والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

سمو أمير الشرقية يدشن ملتقى البرامج التأهيلية والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements