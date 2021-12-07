سمو أمير الشرقية يستقبل مدير عام سجون المملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير عام سجون المملكة المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش، الذي قدم لسموه تقريراً عن جهود سجون المنطقة الشرقية والبرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها-، التي تحرص تقديم برامج توجيهية وإرشادية لهم.

وأكد سموه ضرورة العناية بالمساجين والاستمرار في البرامج الإصلاحية التي تهدف إلى التهذيب والتطوير وأن يخرج السجين بعد قضاء محكوميته وهو عنصر صالح يخدم وطنه ضمن سياق النظام.

من جانبه، أكد اللواء الدويش، حرص الإدارة العامة للسجون على تقديم كل ما له أثر إيجابي على حياة السجين وأسرته بالتعاون مع جميع القطاعات ذات العلاقة وتقديم برامج نوعية ذات أثر ملموس على السجين خلال فترة إيقافه وبعد خروجه بإذن الله وتجعله قادراً على الاندماج في المجتمع.

حضر اللقاء مساعد مدير عام السجون للعمليات اللواء خالد البقمي، ومدير الإدارة العامة للإبعاد اللواء عيضة المالكي، ومدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، ومساعد مدير عام السجون للتأهيل والإصلاح العميد خالد الرشيد، والعميد عبدالرحمن العمار، ومساعد مدير عام السجون للشئون الفنية العقيد أحمد العتيبي.