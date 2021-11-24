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جامعة القصيم ضمن أفضل 10 جهات حكومية في التحوّل الرقمي

جامعة القصيم ضمن أفضل 10 جهات حكومية في التحوّل الرقمي

أبرز المواد

جامعة القصيم ضمن أفضل 10 جهات حكومية في التحوّل الرقمي

جامعة القصيم ضمن أفضل 10 جهات حكومية في التحوّل الرقمي
https://almnatiq.net/?p=1080186
المناطق_واس

حلّت جامعة القصيم ضمن أفضل 10 جهات حكومية من أصل 371 جهة، في الترتيب العام الذي أعلنته هيئة الحكومة الرقمية في نظام “مرصد الخدمات الحكومية”، لأفضل الجهات التي أسهمت في تحسين مؤشر النضج الإجمالي لجميع الخدمات الرقمية الحكومية.

 

ويعد مرصد الخدمات الحكومية أداة لتقييم مستوى الرقمنة وحصر الخدمات ومستويات نضجها وتحويلها من خدمات تقليدية إلى إلكترونية، مع رفع مستوى نضجها الرقمي، ومن ثم نشر معلومات الخدمات الحكومية على البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية “سعودي”.

 

وصعدت جامعة القصيم إلى الفئة الخضراء “الخدمة التكاملية”، وفقًا لأدائها في مؤشر النضج الإجمالي للقطاعات، حيث يعد هذا الإنجاز أفضل قياس احتلته الجامعة منذ بداية رحلتها نحو التحول الرقمي، وذلك بحسب التقرير الصادر عن مرصد الخدمات الحكومية “مرصد” لعام 2021م.

 

وتستهدف الجامعة، من خلال التحول الرقمي، رفع مستوى رضا المستفيدين من جهة، ورفع مستوى التنافسية من جهة أخرى، وذلك للوصول إلى تحقيق متطلبات تحسين الأداء تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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