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رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيسة بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيسة بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
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استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم, رئيسة بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، وعدداً من المسؤولين في السفارة الأمريكية.

 

وفي مستهل الاستقبال رحب معالي رئيس مجلس الشورى برئيسة بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً عمق العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التي تجمع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

 

من جانبها أعربت رئيسة البعثة الأمريكية مارتينا سترونغ عن سعادتها بزيارة مجلس الشورى والالتقاء بمعالي رئيس المجلس ومسؤوليه، مشيرةً إلى اعتزازها بالعلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

 

واطلعت رئيسة البعثة الأمريكية خلال الاستقبال على الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في المنظومة التشريعية بالمملكة وآليات عمله، وجهوده على مستوى الدبلوماسية البرلمانية في كافة المحافل الدولية والإقليمية، وعضويته في الاتحادات الدولية والإقليمية.

 

كما جرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين في شتى المجالات لاسيما على الصعيد البرلماني، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون والتواصل بين مجلس الشورى والكونغرس الأمريكي.

حضر الاستقبال معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور فايز بن عبدالله الشهري.

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