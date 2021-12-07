شاهد|| استقبال حافل لولي العهد في مسقط.. ومباحثات رسمية مع سلطان عمان

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى قصر العلم في العاصمة العُمانية مسقط، حيث كان في مقدمة مستقبليه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وخلال الاستقبال جرى عزف النشيد الملكي، كما تم إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بزيارة سمو ولي العهد.

واستعرض سمو ولي العهد وجلالة سلطان عُمان، خلال جلسة مباحثات رسمية العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وكان سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق قد استقبل يوم أمس الإثنين، ولى العهد عند سُلّم الطائرة لدى وصوله المطار السُّلطاني الخاص، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السلطنة.