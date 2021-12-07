أمير تبوك يوجه الشكر لأعضاء المجالس المحلية السابقين ويرحب بالجدد

المناطق_الرياض

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة شكره وتقديره لأعضاء المجالس المحلية بمحافظات المنطقة السابقين ممن انتهت فترة عضويتهم نظير ما قدموه من جهود خلال فترتهم.

كما رحب سموه بأعضاء المجالس المحلية بمحافظات المنطقة الذين تم تعيينهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تأدية رسالتهم مشيراً سموه إلى الدور الهام للمجالس المحلية في خدمة الأهالي والمساهمة في تحقيق التنمية في محافظات المنطقة .

الجدير بالذكر بانه صدر قرار سمو وزير الداخلية بالموافقة على تعيين أعضاء المجالس المحلية بمحافظات منطقة تبوك لمدة أربع سنوات ابتداءً من 17 ربيع الآخر 1443 هـ ، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء المجلس المحلي من الأهالي بمحافظات منطقة تبوك :

محافظة أملج

١- هويدا بنت حمدان عبدالحميد الصيدلاني

حاصلة على درجة البكالوريوس في نظم معلومات من جامعة طيبة

٢- سليمان بن غيث أحمد الحمدي

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية من كلية الملك فهد الأمنية

٣- خلود بنت سلامة سالم العلاطي

حاصلة على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة طيبة

٤- شروق بنت منصور عطيفي الجهني

٥- سليم بن مسلم ابراهيم الفايدي

٦- علي بن حسين عبدالرحمن الشريف

٧- محمد بن مبروك عيد الجهني

محافظة الوجه

١- معاذ بن عبدالله أمين العلي

حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الأحياء من جامعة الملك عبدالعزيز

٢- أحلام بنت راشد سالم العرادي

حاصلة على درجة البكالوريوس في الادارة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز

٣- البندري بنت منصور مصطفى سحلي

حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة من جامعة تبوك

٤- تغريد بنت بدوي الشريف

حاصلة على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة تبوك

٥- أماني بنت سالم الطويرش

حاصلة على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة تبوك

٦- عبدالله بن محمد البلوي

٧- محمد بن حسن أمين الشريف

محافظة تيماء

١- منار بنت محمد هبيكان العنزي

حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة تبوك

٢- أريج بنت عبدالله صالح التيماني

حاصلة على درجة البكالوريوس في الدراسات الاسلامية من جامعة طيبة

٣- لافي بن ظاهر موسى العنزي

حاصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الاسلامية من جامعة تبوك

٤- خلف بن هليل عيد العنزي

٥- لافي بن الأمعط غازي العنزي

٦- سعود بن عبدالعزيز ناجم التيماني

٧- فوزية بنت معان سويلم التيماني

محافظة ضباء

١- عبدالله بن محمد سالم العميري

حاصل على درجة البكالوريوس في التربية وعلم النفس من جامعة الملك سعود

٢- عبير بنت هاشم جلال الشريف

حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة من جامعة تبوك

٣-عوده بن حماد حسن الحويطي

٤- عزيزة بنت محمود علي الطويل

٥- رباب بنت رشاد محمود شعبان

٦- سالم بن طويلع محمد الحويطي

٧- أنور بن حسن حسين النجار

محافظة حقل

١- عبدالله بن رزق سالم الحويطي

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية من كلية الملك فهد الأمنية

٢- فاطمة بنت محمد سلمان الدبر

حاصلة على درجة البكالوريوس في الدراسات الاسلامية من جامعة تبوك

٣- علي بن سالم حسين العمراني

٤- طلال بن حماد حسن أبوالعز

٥- جازية بنت عبدالله فرج العمراني

محافظة البدع

١- سحر بنت عوده سالم المسعودي

حاصلة على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة تبوك

٢- فاطمة بنت سليم عيد العميري

حاصلة على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة تبوك

٣- محمد بن سويلم سليم المسعودي

٤- سلمان بن رفيع سلمان المسعودي

٥- جمعه بن فريج روضان العميري