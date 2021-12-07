سلطان عُمان يمنح ولي العهد وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى

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منح سلطان عُمان،ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى.

وأستعرض ولي_العهد و سلطان عمان، العلاقات الأخوية بين البلدين خلال جلسة المباحثات، كما بحثا مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية،

وأقيمت لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مراسم الاستقبال الرسمي في القصر السلطاني في العاصمة العمانية مسقط.

وكان السلطان هيثم بن طارق في استقبال ولي العهد ، حيث اصطحب الأمير محمد بن سلمان، إلى منصة الشرف، وعزف السلام الملكي السعودي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لولي العهد السعودي.

ورحب السلطان هيثم بولي العهد والوفد الرسمي المرافق له متمنياً لهم إقامة طيبة في بلدهم الشقيق، فيما قدم الأمير محمد بن سلمان التحية لمستقبليه من الجانب العُماني.