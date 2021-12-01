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أمانة جدة تعزز الأنسنة بأربعة مسارات جديدة لرياضة المشي

أمانة جدة تعزز الأنسنة بأربعة مسارات جديدة لرياضة المشي
https://almnatiq.net/?p=1080211
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كشفت أمانة محافظة جدة عن جهودها في أنسنة المدينة عبر تنفيذ أربعة مشاريع جديدة لمسارات رياضة المشي في جنوب وشرق وشمال المحافظة بإجمالي أطوال يصل إلى 6430 متراً وبتكلفة إجمالية تبلغ 33 مليون و 220 ألف ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

وأوضحت الأمانة أن في مقدمة مشاريع مسارات المشي الجاري تنفيذها ممشى القرينية جنوب جدة بطول 2400 متر, متضمناً مساراً للدراجات بطول 4000 متر، فيما يشتمل المشروع على منطقة ألعاب أطفال وساحات عامة ومسطحات خضراء ودورات مياه رجال ونساء ومواقف وأكشاك ونادي رياضي.

 

وأضافت الأمانة أن حي الحرازات يشهد تنفيذ ممشى بطول 1155 متراً مع تخصيص مسار للدراجات بطول 1375 متراً، كما يضم المشروع زراعة أشجار ظل ومسطحات خضراء ونادي رياضي ومواقف ولوحات إرشادية, مشيرةً إلى استمرار العمل في تنفيذ ممشى آخر بحي الحمدانية على طريق الحرمين شمال شرق المحافظة بطول 1875 متراً وعرض 15 متراً، فيما يشهد حي الياقوت شمال جدة تجهيز موقع ومسار رابع لرياضة المشي بطول 1000 متر متضمناً منطقة ألعاب أطفال وساحات عامة ونادٍ رياضي ومسطحات خضراء ودورات مياه رجال ونساء ومواقف ولوحات إرشادية.

 

يُذكر أن أمانة جدة حرصت على تطوير عدد من المشاريع التي تسهم في أنسنة المدينة وتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، وجعلها ضمن خططها وأهدافها لخدمة السكان في أنحاء المحافظة، حيث نفذت الأمانة تباعاً مشاريع لمسارات رياضة المشي للسكان في أنحاء المدينة، بلغ عددها حتى الآن 23 ممشى، وتخطت أطوالها حاجز 50 ألف متر، جرى تنفيذها وفق أعلى المواصفات، وزودت بالخدمات والمرافق اللازمة.

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