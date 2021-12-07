ولي العهد وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية بقصر العلم العامر في مسقط

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عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ، وسلطان عُمان السُّلطان هيثم بن طارق، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات بقصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط.

وبحث ولي العهد خلال الجلسة مع سلطان عمان مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية واستعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في شتى المجالات، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين وتبادل وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.