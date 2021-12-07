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وزير “البيئة” يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مركز خدمات تسويقية للمنتجات الزراعية في جازان

وزير “البيئة” يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مركز خدمات تسويقية للمنتجات الزراعية في جازان
https://almnatiq.net/?p=1080225
المناطق_جازان

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم في مقر الوزارة، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي وشركة يوني فروتي العالمية وشركة نجمة العالم، لإنشاء مركز خدمات تسويقية للمنتجات الزراعية في منطقة جازان بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، ووكيل الوزارة لخدمة المستفيدين و شؤون الفروع المهندس غانم الجذعان.

وتستهدف المذكرة تطوير منظومة التسويق الزراعي وفق الميز النسبية للمناطق، وتطوير أنظمة الإنتاج الزراعي لمحصول الموز وتحسين جودته، والمحافظة على البنية التحتية لما بعد الحصاد، وتطوير أنشطة التعبئة، والتبريد، والتخزين، والنقل، إضافة إلى تلبية الطلبات المحلية المتزايدة، والحفاظ على القدرة التنافسية للمنتج المحلي في التجارة الدولية.

وقع المذكرة من جانب جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي رئيس الجمعية عبدالعزيز العنزي، والرئيس التنفيذي لشركة يوني فروتي العالمية وممثل شركة نجمة العالم وكيل الشركة بالسعودية.

وأفاد رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان أن المذكرة تهدف إلى وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين كل من الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص، لخدمة القطاع الزراعي بالمملكة.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للجمعيات الزراعية والتسويق المهندس سليمان الجطيلي، أن المذكرة تهدف لرفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية والموز بشكل خاص، وتطوير منظومة التسويق والعمل التعاوني بالمملكة، وأهميتها في تقليل الهدر والفاقد ورفع هامش ربح المزارعين، مشيرا إلى تبني عمل دورات تدريبية لجميع مزارعي الموز على مستوى المملكة.

فيما أفاد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس محمد آل عطيف، أن تعدد أنظمة الإنتاج المتنوعة والملاءمة لمجموعة واسعة من الظروف المناخية الزراعية من أسباب القدرة على التكيف على نطاق واسع للموز والمنتجات الاستوائية في منطقة جازان ومناطق المملكة.

ومن المتوقع ان يصل إجمالي الاستثمار من قبل الشركة وجمعية الرؤية في إنشاء المشاريع الزراعية وتشغيلها وتسويق المنتجات الزراعية إلى أكثر من ٢٠٠ مليون ريال خلال ١٠ سنوات القادمة.

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