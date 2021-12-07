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المملكة وعُمان توقعان 5 مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي

المملكة وعُمان توقعان 5 مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي

أبرز المواد

المملكة وعُمان توقعان 5 مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي

المملكة وعُمان توقعان 5 مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي
https://almnatiq.net/?p=1080231
المناطق_الرياض

جرى اليوم على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسلطنة عُمان التوقيع بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، على خمس مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي.

 

وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وقعهما عن الجانب السعودي معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعن الجانب العُماني معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف.

 

وتنص المذكرة في المجالات التجارية على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني، وآلية تنظيم العروض الترويجية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والأبحاث التسويقية، وتشجيع إقامة الأنشطة المشتركة الاقتصادية والتجارية التي تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها ودراسة الأسواق وفرص التصدير.

 

بينما تنص مذكرة التفاهم في مجال التقييس على تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية والتعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين، وتشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء والتعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الصادرة من البلدين والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين.

 

كما تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الإعلامية، تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومجال إنتاج المحتوى الإعلامي وصناعة السينما، وتبادل الدراسات والبحوث الإعلامية، ومجال الأنباء وتبادل الأخبار والتقنية المتعلقة باستقبالها.

 

ووقع الاتفاقيات الثلاث عن الجانب السعودي معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وعن الجانب العُماني معالي وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي.

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