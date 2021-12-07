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المذيع ممدوح الرفيد: المملكة وعمان يملكان الموقع والقوة والقرار السياسي المستقل

المذيع ممدوح الرفيد: المملكة وعمان يملكان الموقع والقوة والقرار السياسي المستقل
https://almnatiq.net/?p=1080233
المناطق_الرياض

عبر الأستاذ ممدوح الرفيد المذيع في قناة سعودي٢٤ عن سعادته بزيارة ولي العهد لسلطنة عمان لما يربط البلدين من تلاحم وأخوة عبر العصور والأزمان.

ودون عبر حسابه الشخصي في تويتر أن: #السعوديه_عمان هُما الدولتين الخليجيتين الأكبر والاكثر مساحةً وسكاناً.

والمحركين الحقيقيين للاقتصاد في المنطقة. يملكان الموقعين الجغرافيين الاستراتيجيين الهامين. القرار السياسي السيادي المستقل يتميزان تلاحم القيادتين العظيمتين. وضوح السياسة وثبّات المواقف. 

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