المذيع ممدوح الرفيد: المملكة وعمان يملكان الموقع والقوة والقرار السياسي المستقل

المناطق_الرياض

عبر الأستاذ ممدوح الرفيد المذيع في قناة سعودي٢٤ عن سعادته بزيارة ولي العهد لسلطنة عمان لما يربط البلدين من تلاحم وأخوة عبر العصور والأزمان.

ودون عبر حسابه الشخصي في تويتر أن: #السعوديه_عمان هُما الدولتين الخليجيتين الأكبر والاكثر مساحةً وسكاناً.

والمحركين الحقيقيين للاقتصاد في المنطقة. يملكان الموقعين الجغرافيين الاستراتيجيين الهامين. القرار السياسي السيادي المستقل يتميزان تلاحم القيادتين العظيمتين. وضوح السياسة وثبّات المواقف.