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أستاذ إعلام سياسي: استبشار خليجي كبير بمخرجات زيارة ولي العهد لسلطنة عُمان

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الصحة: عدد الحالات الحرجه لكورونا تصل إلي 33 حالة

الصحة: عدد الحالات الحرجه لكورونا تصل إلي 33 حالة
https://almnatiq.net/?p=1080250
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (42) حالة مؤكدة، وتعافي (59) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (33) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (549997) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (539141) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2) حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8847) حالة – رحمهم الله جميعاً -.

ودعت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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