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الفيصل يتسلم تقرير جوازات المنطقة

الفيصل يتسلم تقرير جوازات المنطقة
https://almnatiq.net/?p=1080254
المناطق_الرياض

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، التقرير السنوي لأعمال جوازات المنطقة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن التقرير قدّمها مدير جوازات المنطقة اللواء عبدالله المشيخي ومن أبرزها خدمة الرسائل والطلبات والتي يتم من خلالها خدمة المستفيدين تقنياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، فيما تجاوز عدد العمليات التي نفذتها إدارة جوازات المنطقة والفروع التابعة مايزيد عن مليون و900 ألف عملية.

وتخطى عدد المسافرين عن طريق المنافذ الجوية والبحرية التابعة لجوازات المنطقة أكثر من 9 ملايين و500 ألف مسافر.

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