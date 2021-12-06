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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11108.20 نقاط

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11108.20 نقاط
https://almnatiq.net/?p=1080267
المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 87.13 نقطة ليقفل عند مستوى 11108.20 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

 

وكانت أسهم شركات وفرة، ومتطورة، وباتك، وصدر، وحلواني إخواني الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، وبوبا العربية، وبن داود، والرياض، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 7.08% .

 

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، والتصنيع، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وبترو رابغ، وشركة الإتصالات السعودية، سابك، والتطويرية الغذائية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

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