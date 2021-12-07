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أمير منطقة مكة المكرمة يكرم الفائزين في مسابقة “الإبداع في الوسطية والاعتدال”

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أمير منطقة مكة المكرمة يكرم الفائزين في مسابقة “الإبداع في الوسطية والاعتدال”

أمير منطقة مكة المكرمة يكرم الفائزين في مسابقة “الإبداع في الوسطية والاعتدال”
https://almnatiq.net/?p=1080275
المناطق_مكة المكرمة

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بحضور رئيس جامعة جدّة الدكتور عدنان الحميدان، الفائزين في النسخة الأولى من المسابقة البحثية (الإبداع في الوسطية والاعتدال) التي نظمها كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة.

 

وهنأ الأمير خالد الفيصل الفائزين متمنياً لهم المزيد من التفوق والنجاح وهم(بشاير عبد الله بلغيث العمشاني، نورا هشام حسن مطبقاني، ود علي عبد الله الغامدي، فوزية علي سالم الصيعري، حياة معلث السلمي، بشائر مريزيق السحيمي، ربي بنت محمد حمدي الغانمي، علا دخيل الله السلمي، مها عبد الله محمد الشهري، وأحمد خضران الزهراني).

 

وشملت مسابقة كرسي الأمير خالد الفيصل عدة محاور هي  الاعتدال ، الانتماء ، ونبذ التطرف، وتقدم للمسابقة أكثر من ١٤٠ بحثاً انطبقت الشروط على ٦٣ بحثاً منها ، فيما تأهل للمفاضلة النهائية ٢٠ بحثًا فازت منها ٩ بحوث بجوائز مالية بلغ اجماليخا أكثر من مائة ألف ريال.

 

كما تسلّم أمير منطقة مكة المكرمة تقريراً عن أعمال الكرسي بحضور المشرف عليه الدكتور فهد العطري وتضمن تفصيلا عن أعماله ومن أبرزها محاضرات نوعية وبرامج عن القدوة واللحمة الوطنية واﻻمن الثقافي.

 

كما قدم الكرسي برنامج (مهارات القدوة التدريبي) واستفاد منه 16 ألف متدرب ومتدربه ، وبرنامج القدوة في زمن الانترنت واستفاد منه 6000 متدرب ومتدربة، وكان للكرسي مشاركة توعوية في الحملة الاحترازية لجائحة كورونا مع شركاء وسفراء الكرسي، كما شارك بمنتجاته الفكرية والتوعوية والثقافية، ونفذ أيضا دراسات قياس أثر ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة .

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