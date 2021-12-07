جامعة الأميرة نورة تنظم عدداً من الدورات في مجال التسويق الرقمي

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قدمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، حزمة من الدورات التدريبية، تسعى منها إلى تعزيز الجانب المهاري لدى طالباتها والذي يمكنهن من اكتساب مهارات متعددة تسهم في زيادة القيمة التنافسية لهن.

ونظّمت كليـــة الخدمة الاجتماعيـــة، ممثلة بوحدة الشراكات التدريبية دورة تدريبية بعنوان “تصميم الجرافيك”؛ وذلك بهدف تعريف الطالبات بأهمية التصميم وأنواع التصميم في الوقت الحالي وعلى مفهوم التصميم، والتعريف بالفرق بين الشاشة والمطبوعات وأنظمة الألوان ودلالته، وخلال الدورة عرّفت المدربة مفهوم التصميم وأهميته وأنواعه التي تتمثل في تصميم الهوية البصرية، تصميم التسويق الإعلاني، تصميم واجهة المستخدم.

من جهة أخرى، أقامت وحدة الشراكات التدريبية دورة “أساسيات التسويق الرقمي”، ومن خلالها تعرفت الطالبات على مفهوم الخطة التسويقية، وكيفية كتابتها باحترافية، واكتشاف الأخطاء الشائعة في المحتوى، إضافة إلى التعريف بالمحتوى الإلكتروني وأنواعه، وتوضيح الدوافع الذاتية، والاجتماعية، والشخصية والدوافع النفسية للتسويق الرقمي.

كما تناولت الدورة مفهوم الخطة التسويقية التي تُعد وثيقة مكتوبة لا تزيد عن 10 صفحات تكتب فيها الإستراتيجية وبيئة التسويق، والزبائن المتوقعين والمنافسة المنتظرة (القيمة المضافة)، إضافةً إلى أهم أسباب كتابة الخطة التسويقية والتي تشمل (تحقيق أهداف الشركة، وتوضيح مسارها، والموارد المطلوبة وتوزيعها، وتحديد المهام والزمن).

مما يذكر أنّ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تقدم لطالباتها مختلف أنواع التدريب والتطوير العلمي والمهني؛ إسهامًا في دعم اقتصاد المعرفة الذي يُعد أحد مستهدفات رؤية 2030.