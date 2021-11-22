أستاذ إعلام سياسي: استبشار خليجي كبير بمخرجات زيارة ولي العهد لسلطنة عُمان

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قال د. عبدالله العساف، أستاذ الإعلام السياسي، إن هناك استبشارًا خليجيًا كبيرًا بمخرجات زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عُمان، والتي ستعود بالنفع ليس فقط على البلدين ولكن على مستوى الخليج.

وأضاف «العساف»، أن الأمير محمد بن سلمان هو عراب «رؤية المملكة 2030»، والسلطان هيثم بن طارق هو عراب «رؤية عمان 2040»، وهناك قواسم مشتركة بين الرؤيتين، يعملان سويًا من أجل تحقيقها وتكاملها فيما يخدم المنطقة بشكل عام ، بحسب الإخبارية.

وتابع: «ضمن المخرجات أيضًا ما يطلق عليه طريق الحرير السعودي العماني، الذي سيربط المملكة بعمان برًا، وستبنى على جانبيه خلال الفترة المقبلة مدن ومشاريع اقتصادية نفعها لن يعم الدولتين فقط، ولكن الإقليم الخليجي والدول المجاورة».