احدث الأخبار

بالتزامن مع زيارة ولي العهد.. انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي
أبرز المواد
 الجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية تفوز بجائزة IEF العالمية للمسؤولية الاجتماعية
أبرز المواد
 وصول الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الإماراتية أبوظبي
أبرز المواد
 4 أشواط وعشرات الفائزين في منافسات اليوم العاشر لمهرجان الصقور
أبرز المواد
 “إنفاذ” يقيم 14 مزادًا لبيع أكثر من 130 أصلًا في مختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يبعث برقية لسلطان عمان في ختام زيارته للسلطنة
أبرز المواد
 “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” يجذب نجوم العالم لمدينة جدة
أبرز المواد
 مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة
أبرز المواد
 عاجل| سمو ولي العهد يختتم زيارته إلى عمان
أبرز المواد
 لجنة التوطين بمحافظة جدة تنفذ جولاتها التفتيشية على مكاتب العقار
أبرز المواد
 “التحلية” و”شنايدر” تُفعّلان تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة تبوك يدشن نظـام إدارة اجتماعات مجلس المنطقة وإدارة اللجان الالكتروني
أبرز المواد
عاجل

وصول الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الإماراتية أبوظبي

بالتزامن مع زيارة ولي العهد.. انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي

بالتزامن مع زيارة ولي العهد.. انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي

أبرز المواد
الجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية تفوز بجائزة IEF العالمية للمسؤولية الاجتماعية

الجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية تفوز بجائزة IEF العالمية للمسؤولية الاجتماعية

أبرز المواد
وصول الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الإماراتية أبوظبي

وصول الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الإماراتية أبوظبي

أبرز المواد
4 أشواط وعشرات الفائزين في منافسات اليوم العاشر لمهرجان الصقور

4 أشواط وعشرات الفائزين في منافسات اليوم العاشر لمهرجان الصقور

أبرز المواد

عاجل| سمو ولي العهد يختتم زيارته إلى عمان

عاجل| سمو ولي العهد يختتم زيارته إلى عمان
https://almnatiq.net/?p=1080317
المناطق ـ متابعات

اختتم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق لسموه، زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان التي استغرقت يومين.

 

وكان في وداعه بالمطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيـد أسعد بن طارق آل سعيـد نائب رئيس الــوزراء لـشؤون العلاقـات والتعـــاون الدولي والممثل الخـاص لجلالة السلطـان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وتوجه سمو ولي العهد إلى أبو ظبي، وذلك في ثاني محطات جولته الخليجية.

روابط ذات صلة

وصول الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الإماراتية أبوظبي

وصول الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الإماراتية أبوظبي
سمو ولي العهد يبعث برقية لسلطان عمان في ختام زيارته للسلطنة

سمو ولي العهد يبعث برقية لسلطان عمان في ختام زيارته للسلطنة
شاهد|| استقبال حافل لولي العهد في مسقط.. ومباحثات رسمية مع سلطان عمان  

شاهد|| استقبال حافل لولي العهد في مسقط.. ومباحثات رسمية مع سلطان عمان  

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements