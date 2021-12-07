عاجل| سمو ولي العهد يختتم زيارته إلى عمان

المناطق ـ متابعات

اختتم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق لسموه، زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان التي استغرقت يومين.

وكان في وداعه بالمطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيـد أسعد بن طارق آل سعيـد نائب رئيس الــوزراء لـشؤون العلاقـات والتعـــاون الدولي والممثل الخـاص لجلالة السلطـان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وتوجه سمو ولي العهد إلى أبو ظبي، وذلك في ثاني محطات جولته الخليجية.