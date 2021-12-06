4 أشواط وعشرات الفائزين في منافسات اليوم العاشر لمهرجان الصقور

المناطق_واس

شهد اليوم العاشر من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، خمسة أشواط حماسية ومثيرة، تنافس فيها عشرات الصقور والصقارين، من فئة (جير تبع، فرخ وقرناس)، لملَّاك ومحترفين سعوديين، في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر)، لتسفر النتائج عن فوز عشرة صقور في كل شوط من أشواط السباق، وهي الصقور الأكثر قدرةً على قطع مسافة السباق في أقل زمن ممكن، حيث تُحتسَب الفوارق بين الفائزين في الأشواط بأجزاء من الثانية.

وتنافس المشاركون في اليوم العاشر للمهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى يوم 16 ديسمبر الجاري، في ملهم (شمال مدينة الرياض)، عبر 4 أشواط، كان الشوط الأول لفئة (جير تبع فرخ) محترفين، فاز فيه الصقار فهد المنصوري بالمركزين الأول والثاني، بصقريه (JEFF) و(السلامي)، حيث قطع مسافة السباق في زمن قدره 18 ثانية، و997 جزءًا من الثانية، بفارق زمني 0.117 جزء من الثانية، فيما فاز بالمركز الثالث الصقر (العربي) للصقار أمين الملاح، في زمن قدره 19.025 ثانية.

وفي شوط (جير تبع قرناس محترفين)، حقق الصقر (صلاح) للصقار أمين الملاح المركز الأول في زمن قدره 17.794 ثانية، وفاز بالمركز الثاني الصقر (T2) للصقار عبدالله البوعينين في زمن قدره 17.886 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقر (أسود) للصقار محمد المنصوري، في زمن قدره 18.102 ثانية، بفارق زمني قدره 0.216 جزء من الثانية.

وعلى مدى شوطين لفئة (جير تبع فرخ ملَّاك)، فاز في الشوط الثالث الصقار سعود المري، بصقره (t46)، محققاً المركز الأول في زمن قدره 19.776 ثانية، فيما حقق المركز الثاني الصقار هجرس الدوسري، بصقره (دياز) في زمن قدره 19.865 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقار خالد القحطاني بصقره (مرعب)، في زمن قدره 19.912 ثانية.

وفي الشوط الرابع لنفس الفئة، فاز بالمركز الأول الصقار تركي المري، بصقره (مرعب)، محققاً زمناً قدره 18.690 ثانية، فيما حقق المركز الثاني الصقار صالح المري بصقره (بارود)، في زمن قدره 18.987 ثانية، أما المركز الثالث فاز به الصقار سعود المطيري بصقره (تشيللو)، في زمن قدره 19.116 ثانية.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح، سبعة مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، بينما يُكرَّم الفائزون العشرة الأوائل من كل شوط يومياً.

يذكر أن المهرجان الذي يستمر حتى السادس عشر من ديسمبر الجاري، يواصل تسجيل الصقور في بعض الفئات، حتى بعد غد الخميس (9 ديسمبر)، لاستيعاب أكبر عدد من الصقارين الراغبين في المشاركة.