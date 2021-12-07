الجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية تفوز بجائزة IEF العالمية للمسؤولية الاجتماعية

المناطق_واس

حصدت الجمعية السعودية للمسؤولية الاجتماعية جائزة التميز الذهبي مع الوشاح الأحمر الأرجواني من مؤسسة التميز الدولية ” IEF” في ولاية فلوريدا – الولايات المتحدة الأمريكية 2021 في مجال أفضل الممارسات في المسؤولية الاجتماعية، وذلك عن مبادرة “معكم أينما كنتم” التي نفذتها الجمعية خلال فترة جائحة كورونا.

وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله بن سليمان المهنا، بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور أحمد الزهراني.

وعـد المهنا الجائزة حافزًا جديدًا نحو التميز والعطاء في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الفوز بالجائزة جاء بعد ترشيح عدد من المؤسسات المحلية والدولية من العاملين في المجال المسؤولية الاجتماعية للجمعية للفوز بالجائزة.

من جهة أخرى أوضح عبدالله المهنا أن الجمعية نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها نشر التوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تقيم لقاءات شهرية تضم نخبة من وجوه المجتمع والمختصين في المجال والشأن العام للحديث حول العديد من الموضوعات ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية.

وأضاف أن الجمعية نجحت خلال فترة الجائحة من تنفيذ مبادرة إنسانية تتمثل في مساعدة العائدين إلى أرض الوطن خلال فترة الجائحة على تحقيق بعض أمنياتهم وتعزيز الجانب النفسي والترويح عنهم ببرامج تدريبة مع مستشاري التدريب في الخليج العربي، وهي المبادرة التي حققت الفوز بالجائزة العالمية، مشيراً إلى أن الجمعية وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني لتفعيل وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في عدد من الأوساط المهنية.

واختتم المهنا بأن الجمعية تستعد لعقد المؤتمر الدولي الأول للمسؤولية الاجتماعية خلال العام القادم 2022 م، وإطلاق جائزة المسؤولية المجتمعية في مجالاتها الثلاثة الاجتماعي والبيئي والاقتصادي وأسبوع المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية، وتدشين أكاديمية للتدريب على برامج المسؤولية المجتمعية المتخصصة بالتشارك مع شركة كلاسيرا الشرق الأوسط.

يذكر أن المنظمة العالمية للتميز تهدف إلى دعم ممارسات المسؤولية الاجتماعية والإضاءة على المبادرات ذات التأثير الإيجابي بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة، وتضم الجائزة ثلاث فئات هي: فئة أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية، وفئة المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، وفئة الامتثال لمعايير المسؤولية الاجتماعية، وقد حصل أيضا على الجائزة من المملكة العربية السعودية وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.