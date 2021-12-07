بدء المحادثات بين ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي في قصر الوطن

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بدأت منذ قليل محادثات بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي في قصر الوطن.

ووصل سمو ولي العهد مساء اليوم، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في ثاني محطات جولته الخليجية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق لسموه، اختتم زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان.

وكان في وداعه بالمطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيـد أسعد بن طارق آل سعيـد نائب رئيس الــوزراء لـشؤون العلاقـات والتعـــاون الدولي والممثل الخـاص لجلالة السلطـان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.