الأخضر يخسر أمام منتخب المغرب في كأس العرب

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خسر المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، في مباراته أمام المغرب، إذ فاز الأخير على المنتخب السعودي بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة عزز المنتخب المغربي صدارته للمجموعة الثالثة في كأس العرب FIFA قطر 2021 بالعلامة الكاملة.

وسجل الهدف الوحيد لأسود الأطلس كريم البركاوي من ركلة جزاء 45 + 4 وذلك لحساب الجولة الثالثة من الدور الأول لحساب المجموعة الثالثة.

وتعرض لاعب الأخضر علي حسن المجرشي للطرد بالدقيقة 79 بعد نيله الإ نذار الثاني.

وبهذه النتيجة ودع المنتخب السعودي البطولة بعد تحقيقه نقطة واحدة فقط بالتعادل مع فلسطين في الجولة الثانية.