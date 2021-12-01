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أمير منطقة الجوف يتوج الفائزين بجائزة الجوف للتميز والإبداع

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محافظ الأحساء يتوج الفائزين في كأس وزارة الرياضة للهجن

محافظ الأحساء يتوج الفائزين في كأس وزارة الرياضة للهجن
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المناطق_المنطقة الشرقية

توَّج صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، ومعالي نائب رئيس وزارة الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي اليوم، الفائزين الأوائل في ختام منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن الذي أُقيم على ميدان السيح في محافظة الأحساء.

وانطلقت منافسات الفترة المسائية في اليوم الختامي بأربعة أشواط خُصِّصت للحيل والزمول على مسافة 8 كم، حيث انتزعت هجن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رمز الحيل المفتوح بـ «النايلة» التي حققت أسرع توقيت زمني بـ13:11.858، ورمز الزمول المفتوح بـ«شعاق»، فيما حققت «وحيشة» رمز الحيل العام و «المصمك» رمز الزمول العام لمالكهما بيشان محمد العجمي.

وخُصِّصت منافسات الفترة الصباحية لأشواط الماراثون على مسافة 6 كم، حيث انتزعت المركز الأول في شوط البكار ثنايا حيل ماراثون «جوري» لمالكها سفر سالم العتيبي، فينا جاء في صدارة ترتيب شوط القعدان الزمول ماراثون «سكر» لمالكه سليمان سلامة الجهني.

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