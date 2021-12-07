مراسم استقبال رسمية لسمو ولي العهد في قصر الوطن في العاصمة الإماراتية (صور)

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع في المملكة العربية السعودية، إلى الإمارات، اليوم في زيارة رسمية تستمر يومين.

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وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

ولدى وصول موكب صاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية إلى قصر الوطن الإماراتي يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جرت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان..إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارة ولي عهد المملكة .

وقد صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوفد المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، فيما صافح سمو ولي عهد المملكة سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين الذين كانوا في استقبال سموه.

وكان في الاستقبال.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

ويرافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود خلال زيارته دولة الإمارات وفد رسمي يضم كلا منصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير الثقافة ومعالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف وسعادة تركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.