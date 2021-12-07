المملكة تستضيف الاجتماع التحضيري السادس للجنة الخبراء العرب للتراث الثقافي غير المادي

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استضافت المملكة العربية السعودية الاجتماع التحضيري السادس للجنة الخبراء العرب للتراث الثقافي غير المادي، الذي عُقد اليوم افتراضياً بتنظيمٍ من وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث، وذلك بهدف تعزيز الجهود العربية المشتركة في مجال التراث الثقافي غير المادي.

وشارك في الاجتماع ممثلو الدول العربية الأعضاء في اللجنة الحكومية لصوْن التراث الثقافي غير المادي لدى الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وهي كل من: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، إضافة إلى ممثلي الدول العربية التي تقدمت بملفات للتسجيل على القائمة.

ويأتي اجتماع لجنة الخبراء العرب للتراث الثقافي غير المادي استعداداً للمشاركة العربية في الاجتماع السنوي السادس عشر للّجنة الدوليّة الحكوميّة لصون التّراث الثقافي غير المادي، المُزمع عقده في مقرّ اليونسكو بباريس في الفترة من 13- 18 ديسمبر 2021م.