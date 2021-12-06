محافظ بقعاء يدشن مبادرة السعودية الخضراء بالمحافظة

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دشن محافظ بقعاء مناور بن شباب الشمري اليوم، مبادرة “السعودية الخضراء”، التي نفذتها بلدية المحافظة بزراعة 1000 شتلة، وذلك تزامناً مع إطلاق وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان مبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة الإدارات الحكومية والمجلس البلدي بالمحافظة وعدد من المتطوعين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقعاء المهندس ثامر بن غبين الشمري أن تم تخصيص زراعة الشتلات في الحدائق العامة ومداخل المحافظة الرئيسية والقرى التابعة للبلدية كمرحلة أولى، مؤكداً أهمية تشجير المحافظة لزيادة الغطاء النباتي ضمن مبادرات وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والحد من ظاهرة التصحر.