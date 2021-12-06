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أمير منطقة الجوف يتوج الفائزين بجائزة الجوف للتميز والإبداع

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مكافحة المخدرات تعقد ملتقى للإسهام في الوقاية من المخدرات وعلاج وتأهيل المدمنين

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محافظ بقعاء يدشن مبادرة السعودية الخضراء بالمحافظة

محافظ بقعاء يدشن مبادرة السعودية الخضراء بالمحافظة
https://almnatiq.net/?p=1080464
المناطق_حائل

دشن محافظ بقعاء مناور بن شباب الشمري اليوم، مبادرة “السعودية الخضراء”، التي نفذتها بلدية المحافظة بزراعة 1000 شتلة، وذلك تزامناً مع إطلاق وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان مبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة الإدارات الحكومية والمجلس البلدي بالمحافظة وعدد من المتطوعين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقعاء المهندس ثامر بن غبين الشمري أن تم تخصيص زراعة الشتلات في الحدائق العامة ومداخل المحافظة الرئيسية والقرى التابعة للبلدية كمرحلة أولى، مؤكداً أهمية تشجير المحافظة لزيادة الغطاء النباتي ضمن مبادرات وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والحد من ظاهرة التصحر.

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