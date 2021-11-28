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مذكرة تعاون بين “تعليم جدة” و “هدف” لتعزيز الإرشاد المهني لدى الطلاب والطالبات

مذكرة تعاون بين “تعليم جدة” و “هدف” لتعزيز الإرشاد المهني لدى الطلاب والطالبات

أبرز المواد

مذكرة تعاون بين “تعليم جدة” و “هدف” لتعزيز الإرشاد المهني لدى الطلاب والطالبات

مذكرة تعاون بين “تعليم جدة” و “هدف” لتعزيز الإرشاد المهني لدى الطلاب والطالبات
https://almnatiq.net/?p=1080473
المناطق_مكة

وقعت الإدارة العامة للتعليم بجدة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد مذكرة تعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الإدارة العامة.

ووقع المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي ومدير فرع صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة مساعد الحمراني، بعد ظهر اليوم، مذكرة التعاون التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الإرشاد المهني في نفوس الطلبة والكادر التعليمي وأولياء الأمور.

وأوضح المسعودي عقب توقيع المذكرة أنها تاتي تزامناً مع برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد حفظه الله لمواكبة تطورات سوق العمل وتنوع المهن وتعزيز الثقافة المهنية لدى الطلاب والطالبات، مؤكداً على أهمية مثل هذه الشراكات والتي وصفها بالمتميزة متمنياً التوفيق للجميع.

مدير صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة مساعد الحمراني أوضح أن مذكرة التعاون تسعى للعمل على تنمية المعارف المهنية على أساس متين وذلك لتحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية لتطوير وتنمية المهارات الأساسية ومهارات المستقبل لدى القدرات البشرية وصولاً لتحقيق رؤية الوطن 2030.

من جانبها أوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جدة “بنات” غادة منصوري أن المذكرة تتضمن لقاءات توعوية وملتقيات واستشارات إرشادية في المجال المهني بالإضافة للتدريب الصيفي والدراسة الاستطلاعية.

حضر التوقيع مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية “بنين” الدكتور سعيد آل عاتق والمساعدة للشؤون التعليمية “بنات” منال اللهيبي ومدير الموارد البشرية بتعليم جدة محمد الغامدي، وعدد من مسؤولي العلاقات والشراكة في الصندوق .

 

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