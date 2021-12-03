مكافحة المخدرات تعقد ملتقى للإسهام في الوقاية من المخدرات وعلاج وتأهيل المدمنين

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عقدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أمس، ملتقى تحت عنوان “العمل التطوعي في الوقاية من المخدرات بين الواقع والمأمول”، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهيئات واللجان والجمعيات من مختلف مناطق المملكة.

واشتملت الجلسات على تناول التطوع في رؤية المملكة 2030، ودور الأسرة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي في النشء، والعمل التطوعي من منظور الأمم المتحدة، واستعراض تجارب للوقاية من المخدرات وتقديم التأهيل والرعاية اللاحقة لمرضى الإدمان.

وناقش الملتقى العديد من التوصيات تمثلت في أهمية دور العمل التطوعي وتمكينه للإسهام في الوقاية من المخدرات وعلاج وتأهيل المدمنين ورعاية المتعافين، بتعزيز التعاون والتكامل بين الجمعيات والجهات المختصة.