أمير منطقة الجوف يتوج الفائزين بجائزة الجوف للتميز والإبداع

المناطق_الجوف

توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس أمناء جائزة الجوف للتميز والإبداع اليوم الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، وذلك خلال رعاية سموه حفل الجائزة الختامي في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا.

وقال سموه في كلمته خلال الحفل: نحتفل في هذه الليلة المباركة بتتويج كوكبة من أبناء وبنات منطقة الجوف ومؤسساتها الرائدة الفائزين بجائزة الجوف للتميز والإبداع في دورتها الأولى، في 12 مجالا للتنافس البناء، ولقد حرصنا على تأسيس هذه الجائزة لتكون مشعلا يحفز إبداعات أبناء وبنات المنطقة في كافة مدنها ومحافظاتها ومراكزها، إلى جانب مؤسساتها الحكومية والخاصة وقطاعها غير الربحي.

وأكد سمو أمير المنطقة أن صقل المواهب والعناية بالشباب ودعم المشروعات الريادية في مجالاتها المتنوعة وفي ضوء رؤية المملكة 2030 من أهم أهداف جائزة الجوف للتميز والإبداع التي نحتفي الليلة بفرسانها المبدعين المتميزين.

وأضاف سموه ” نثق بإذن الله في مستقبل زاهر بأيدي وسواعد السعوديين والسعوديات الذين يرفعون التميز والإبداع عنوانا، وخدمة الوطن وتقدمه غاية لا يتوانون لحظة عن تحقيقها كل في موقعه.. وهو ما يعزز ثقتنا وتفاؤلنا بمستقبل المنطقة والمملكة، مع ما نشهده من تطور واهتمام بتنمية كل مناطق بلادنا ومنها الجوف الغالية بعناية وحرص من مولاي خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة وإشراف سيدي ولي عهده الأمين – حفظهما الله ، ومن ذلك إطلاق المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، ليدفع عجلة التنمية والتميز والإبداع إلى الآفاق”.

وفاز في فرع التميز القيادي فارس الرويلي، وفي الأداء الحكومي المتميز المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة “تحقيق رضا المستفيدين” وجميلة العيادة “الموظف المثالي”.

وفي فرع المسؤولية المجتمعية فاز إبراهيم النازل “التطوع – أفراد” و جمعية تواد للتنمية الأسرية بالجوف “المساهمات والرعاية الاجتماعية”، وفي فرع حماية البيئة خالد السليم، وفي الإعلام الحديث فاز أنور النماصي “الفيلم الوثائقي” وإبراهيم الشايع “الإعلام الرقمي” وأحمد الجروان “التصوير الوثائقي والفوتوغرافي”.

كما توج في فرع البحث العلمي الدكتور سلمان العويضة “تأليف كتاب” والدكتورة هيفاء الهذلول، وفي فرع الثقافة والفنون الدكتور بدر المعيقل “القصيدة الوطنية” وتسواهن الرويلي “التصوير التشكيلي” وبسماء المسعود “القصة القصيرة”، وفي النشاط الرياضي نادي العروبة “الأندية والمراكز الرياضية” وعبدالله الشمري “الرياضي المتميز”، وفي المشاركة المجتمعية أنور الصايل وعبدالله المريح وسعود السعيدان والدكتور نايف الشراري، فيما تم حجب الجوائز في بعض الفروع لعدم استيفاء المشاركات للمعايير أو عدم وجود مشاركين.

وقد شاهد سموه والحضور فيلما عن الجائزة، و زار سموه أجنحة الفائزين في المعرض المصاحب واطلع على مشاركاتهم المختلفة.

وفي الختام كرم سمو أمير المنطقة مجلس الأمناء والفائزين كما تم تكريم الداعمين ومجلس أمناء الجائزة والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي، ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات.