مدير عام “وام” يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة

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زار وفد ضم عددا من القيادات الإعلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم مقر وكالة أنباء الإمارات “وام” في أبوظبي.

وكان في استقبال الوفد السعودي سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الامارات “وام” حيث جرى بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين وذلك انطلاقا من العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وأطلع الوفد – المتواجد في الإمارات على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية على دورة العمل في وكالة أنباء الإمارات “وام” واقسامها المختلفة وأبرز التقنيات المتطورة والوسائل التكنولوجية المستخدمة التي تعتمد عليها “وام” في بث أخبارها بنحو 19 لغة.

واستعرض سعادة محمد جلال الريسي المشاريع التطويرية التي تعمل على تنفيذها وكالة أنباء الإمارات والإنجازات التي حققتها على مدار مسيرتها وتطلعاتها لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية في المملكة العربية السعودية بما يسهم في إثراء المنظومة الإعلامية في كلا البلدين.

ورحب سعادة محمد جلال الريسي بزيارة الوفد السعودي مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقيادتهما وتطلع البلدين الشقيقين إلى تعزيزها في المجالات كافة ومنها القطاع الإعلامي الذي يعد المرآة لمسيرة النهضة الحضارية والتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة.