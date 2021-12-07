وكيل إمارة حائل يدشن حفل ختام منتدى التطوع الثالث 2021

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل دشن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ اليوم, الحفل الختامي لمنتدى التطوع الثالث 2021، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وشركاؤه ، الذي اقيم في مقر النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة .

وتجول آل الشيخ على أجنحة المعرض المصاحب للمنتدى والخاص بالإدارات الحكومية والأهلية واطلع على محتويات كل جناح.

ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة المتطوعين تضمنت سعادتهم في العمل التطوعي في المجالات كافة ، ثم ألقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد كلمة أشار فيها إلى أهمية برامج التطوع، وتشجيع المبادرين فيها، والحرص على أن تعمل فيه المؤسسات والأفراد معاً يداً بيد، لتأكيد الاهتمام المجتمعي بالتطوع، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة، وطرح وتدشين المبادرات والإسهامات المؤسساتية والفردية الاقتصادية والاجتماعية محلياً وعالمياً, منوهاً بدعم القيادة الرشيدة ودعم ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومتابعة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.