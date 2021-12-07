ميلاد نيوكاسل يونايتد..  وذكرى التأسيس الـ 129

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نادي نيوكاسل يونايتد، هو التاسع على مستوى إنجلترا في تحقيق البطولات، ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1892، وملعبه هو “سانت جيمس بارك” الذي كانت تلعب به كرة القدم قبل بناء الملعب في أوائل ثمانينات القرن التاسع عشر وكان وقتها  في المدينة فريقين كبيرين “نيوكاسل الشرقي” و”نيوكاسل الغربي”.

 

في العام 1884 كانا يعتبرا أقوى فرقي المدينة، وفي موسم 1888_1889 تعرض “نيوكاسل الغربي” إلى بعض الصعوبات المالية، وفي شهر مايو 1889 استأجر “نيوكاسل الشرقي” ملعب “نيوكاسل الغربي”.

 

تدخل “سانت جيمس بارك” لدعم الفريق الخصم وحصل على بعض من ممتلكاته بالإضافة إلى انضمام لاعبيه مما أدى لاحقا إلى دمج الناديين.

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احتفظ نيوكاسل الشرقي باسمه لبضعة أشهر حتى نهاية العام وتحديدا في التاسع من ديسمبر صوت مسؤولي النادي لتغيير اسم الفريق إلى نيوكاسل يونايتد للحصول على دعم جماهيري من كامل أنحاء المدينة، لكن الاسم لم يتغير رسميا إلا في العام 1895 مع أن التأسيس كان في 1892، ولعب الفريق رسميا بألوانه الحالية البيضاء والسوداء منذ عام 1894.

 

أشهر تسميات وألقاب النادي

 

كلمة يونايتد والتي تعني المتحد أتت التسمية بسبب اتحاد نادي نيوكاسل الشرقي مع نيوكاسل الغربي، كما  يلقب النادي بطائر الماكبايس بسبب ألوان قمصان النادي البيضاء والسوداء نسبة لطائرة الماكبايس ذو اللونين الأبيض والأسود.

 

“لقب توون” جاء نسبة لطريقة نطق النيوكاسليين لكلمة تاون أي المدينة والتي أثبتت بعض الدراسات التاريخية أن كلمة “تاون” كانت بالأصل توون ولكن تغير نطقها مع كثير من الكلمات في القرن الخامس الميلادي .

 

شعار النادي الحالي

 

بدأ من عام 1988 ويحمل الكثير من رموز مدينو نيوكاسل ابتاون القلعة التي بناها النورمنديين تحديدا الدوق روبرت كورتهوز، ومنها أتى اسم المدينة، والأسد الذي يحمي القلعة ويحمل علم القديس جورج التقليدي؛ وفرسي النهر على الجانبين ترمزان بأن نيوكاسل مدينة نهرية والدرع الذي يحملانه بألوان الفريق .

 

إنجازات النادي الرسمية

 

من أهم الإنجازات كأس الاتحاد 6 مرات في الأعوام 1910_1924_1932ـ 1951_1952_1955، ودوري الدرجة الأولى (الدوري الممتاز حاليا)  1905 _1907 _ 1909 _ 1927 وكأس فيراس الأوروبي 1969، وكذلك كأس لندن الخيرية 1909.

 

 

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