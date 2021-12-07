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تزامنا مع جولة ولي العهد .. الأخضر يكسو مؤشرات الأسواق الخليجية

تزامنا مع جولة ولي العهد .. الأخضر يكسو مؤشرات الأسواق الخليجية
https://almnatiq.net/?p=1080523
المناطق ـ خاص

شهدت أسواق الخليج الكبرى في تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الجولة الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع “حفظه الله”، صعودا بالمؤشرات واكتست باللون الأخضر، مدعومة بالمشاريع الخليجية المعلنة وتوقيع المملكة وسلطنة عُمان خمس مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي، وأيضاً ارتفاع أسعار النفط والتي ارتفعت فيه العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6% لتصل إلى 75 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي دولارين إلى 71.52 دولار للبرميل بنسبة 2.96%.

 

ويرصد الإنفو جراف التالي مؤشرات الأسواق الخليجية بالتزامن مع جولة سمو ولي العهد:

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