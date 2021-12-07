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سان جيرمان يسحق بروج برباعية.. وسيتي يخسر من لايبزيغ

سان جيرمان يسحق بروج برباعية.. وسيتي يخسر من لايبزيغ
https://almnatiq.net/?p=1080525

اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4 -1، فيما خطف لايبزيغ الألماني بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي عقب فوزه على مانشستر سيتي 2-1 في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وعلى ملعب حديقة الأمراء، حقق سان جيرمان فوزا كاسحا على كلوب بروج بفضل تألق كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتقدم مبابي بهدفين لسان جيرمان في الدقيقتين الثانية والسابعة ثم أحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 38 وعاد البرغوث الأرجنتيني وسجل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 من ضربة جزاء في الوقت الذي تكفل فيه ماتس ريتس بتسجيل الهدف الوحيد لكلوب بروج في الدقيقة 68.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، انتهى الشوط الأول بتفوق لايبزيغ بهدف سجله المجري دومينيك سزوبوسزلاي في الدقيقة 24، وفي الشوط الثاني أحرز البرتغالي أندريه سيلفا الهدف الثاني لكن بعد خمس دقائق فقط رد الجزائري رياض محرز بهدف لسيتي.

وأنهى لايبزيغ دور المجموعات من دوري الأبطال في المركز الثالث برصيد سبع نقاط لينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي في الوقت الذي تذيل فيه كلوب بروج الترتيب برصيد أربع نقاط ليودع البطولة القارية.

ورغم الهزيمة تصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وحل سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

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