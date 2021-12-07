رابطة دوري المحترفين السعودي تشارك في اجتماع وورش عمل منظمة الروابط العالمية

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شاركت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في الاجتماع السنوي لمنظمة الروابط العالمية المحترفة الذي عقد في مدينة لندن اليوم، حيث ترأس وفد الرابطة رئيس مجلس إدارة الرابطة عبدالعزيز بن حسن العفالق، والمدير التنفيذي عبدالعزيز الحميدي، ومساعد مدير إدارة الاتصال عبدالعزيز العضاضي.

ونوقش خلال الاجتماع التعديلات على لوائح المنظمة والمصادقة على مجلس إدارتها الجديد، كذلك العضويات التي حددتها الرابطة لأعضائها، والأمور المالية وأجندة المسابقات العالمية، كذلك التقارير المرفوعة من المنظمة بشأن المسابقات المحلية والدولية، بإلاضافة إلى التعديلات الأخيرة في أنظمة كرة القدم والتي أقرت مؤخرًا من الجهات ذات العلاقة.

وشارك وفد الرابطة في ورش عمل أقيمت على هامش الاجتماع لدراسة تطوير الكرة النسائية عالميًا، والفرص المتاحة للمزيد من تطورها، ومشاركاتها العالمية في سبيل أن تواكب الإستراتيجيات العالمية لدعمها في مختلف الدول والقارات؛ لتصبح أكثر تطوراً واحترافية.